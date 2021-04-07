أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

المحاصصة والبيع.. ماذا تغير في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة؟.. خبير دولي يكشف

11:48 م الأربعاء 07 أبريل 2021
المحاصصة والبيع.. ماذا تغير في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة؟.. خبير دولي يكشف

الدكتور أحمد المفتي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا أفشلت اجتماعات كينشاسا بنسبة 100%.

وأضاف المفتي، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "إثيوبيا استغنت عن عبارة (الملء والتشغيل من أجل توليد الكهرباء)، والتي خدعت بها السودان ومصر طوال 10 سنوات، واستخدمت عبارة (المحاصصة والبيع) بدلا منها".

كانت مصر أعلنت أمس الثلاثاء، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.

أحمد المفتي سد النهضة إثيوبيا السودان مصر أحمد حافظ الاتحاد الأفريقي

الخبر التالى:

بتقدير امتياز.. مدير أوقاف قويسنا يحصل على درجة الدكتوراه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا