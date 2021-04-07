الأحد.. "المنظمة العربية" تعقد لقاءها الثاني حول التحول الرقمي للسياحة "أون لاين"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور وليد الحناوي، المتحدث الإعلامي للمنظمة العربية للسياحة، أن المنظمة ستعقد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء الثاني لسلسلة لقاءات المعرفة بعنوان التحول الرقمي للسياحة العربية "نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنه" وذلك يوم الأحد ١١ أبريل 2021م بشكل افتراضي عن بعد Online عبر تطبيق Microsoft Teams.

وبحسب بيان اليوم، قدمت المنظمة الدعوة لكافة المسؤولين في وزارات السياحة وهيئات تنشيط السياحة بالعالم العربي والشركات العاملة في مجال السياحة وممثلي اتحادات الغرف السياحية بمختلف القطاعات وشركات الطيران والفنادق والخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والعاملين بمهنة الإرشاد السياحي يرأس جلساتها كل من معالي الدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعالي الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة الأستاذ شريف فتحي عطية.

وأشار إلى ان لقاءات المعرفة تهدف إلى تنظيم مناقشة وطرح الأفكار بشكل حر حول قضية ذات إهتمام مشترك دون التقيد ببرتوكولات محددة ويمكن تعريفها بشكل مبسط كعملية محادثة تجمع كافة المهتمين معًا لإستخلاص المعارف بشكل حر ولتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.

وأوضح الحناوي، بأن أهم محاور الجلسة هي التحول الرقمي في مجال السياحة كتغيير مستدام وليس فقط لمجابهة تحديات وباء كورونا (Covid-19) ، ونظرة عامة على التحول الرقمي في الصناعات المتصلة بصناعة السياحة والتحول الرقمي كمطلب أساسي للسائح مستقبلاً، ودور التسويق الإلكتروني في قطاع السياحة، وتعزيز الإبتكار في جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومقومات تنمية السياحة العربية البينية والدولية، مواصلاً بأن من أهداف تلك اللقاءات هي إكساب المشاركين فهم أعمق للموضوعات والقضايا المطروحة عن طريق تبادل الأفكار والرؤى، وبناء علاقات إيجابية ودائمة مع المؤسسات الشريكة وتحديد المشكلات والعواقب التي تواجه المؤسسات في تنفيذ أعمالها، وإستكشاف فرص جديدة تظهر أثناء النقاش لتطوير الخدمات أو المنتجات.

وأكد أن صناعة السياحة بالمستقبل القريب لن تقيم بالكم حول أعداد السائحين القادمين لدولنا العربية بل ستقيم بالكيف حول ما قدم لهم من خدمات تمتاز بجودتها وتطورها تكنولوجيا مع الإلتزام بالإجراءات الصحية التي يجب توفيرها عبر خدمات غير لمسية بداية من وصول السائح وحتى مغادرته مؤكداً بأن التحول الرقمي أصبح هدف إستراتيجي يجب أن يسعى لتحقيقه كافة العاملين بمجال صناعة السياحة بعالمنا العربي.

جدير بالذكر، من المتوقع أن يساهم التحول الرقمي في مجالي السياحة والطيران إلى توليد قيم مضافة قد تصل إلى 305 مليار دولار خلال الفترة من 2020م إلى عام 2025م .. و توليد فوائد غير مباشرة بقيمة 700 مليار دولار من خلال التقليل من الأثر البيئي وتعزيز السلامة والأمن، كما أن من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة إنتقالاً إنتقائياً للوظائف الحالية ويقابل خلق فرص عمل جديدة تعتمد على مهارات العصر الرقمي الجديد، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات فيما يخص التحول الرقمي وحده بحدود 7.5 تريليون دولار.