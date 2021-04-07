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النائبة هناء سرور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

08:54 م الأربعاء 07 أبريل 2021
النائبة هناء سرور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

النائبة هناء سرور

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن الفحوصات التي أجرتها أثبتت أنها مصابة بالفيروس المستجد بعد ظهور بعض

الأعراض عليها وتم خضوعها للعزل المنزلي.

وأكدت الصفحة الرسمية للنائبة هناء على "فيسبوك" أنها حالتها العامة جيدة وتخضع للعزل المنزلي وبروتوكول علاج وزارة الصحة داعية الله عز وجل أن يرفع الوباء عن مصر والعالم أجمع متمنية الشفاء العاجل لها ولكل المصابين بفيروس كورونا.

وكتبت الصفحة الرسمية للنائبة قائلة: اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام اللهم يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

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هناء سرور فيروس كورونا مجلس النواب محافظة المنوفية العزل المنزلي
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