الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.. تفاصيل أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

كتب - نشأت علي:



يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلساته العامة الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، الأحد، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:

العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

ويناقش المجلس، عدد من تقارير اللجان منها:

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

وفي جلسة يوم الاثنين المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

ب - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)

د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما يواصل المجلس خلال جلسته الاثنين، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.