ما جدوى اللجوء لمجلس الأمن في قضية سد النهضة؟ خبير دولي يكشف ​لمصراوي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات سد النهضة، إن الخيار الأول أمام مصر والسودان في الوقت الحالي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المفتي، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "طلب مصر والسودان من مجلس الأمن سيكون إصدار قرار ملزم لإثيوبيا بوقف عملية بناء السد لحين التوصل لاتفاق ملزم وعادل بين الأطراف الثلاثة، فضلا عن وقف الملء الثاني الذي تحدثت عنه أديس أبابا".

وحول جدوى اللجوء لمجلس الأمن، أوضح الخبير الدولي: يمكن لمجلس الأمن إلزام إثيوبيا بذلك، لكنه قد لا يفعل، والمهم لا تملك مصر والسودان أن يتحركا في الحل العسكري قبل اللجوء إلى مجلس الأمن".

كانت مصر أعلنت أمس الثلاثاء، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.