القوى العاملة: تعيين 5884 شابا وتحرير 306 محضر لمنشآت مخالفة بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تعيين ٥٨٨٤ شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ومنهم 60 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب ٢٠٠٧٣ شاباً.​

ومن جانبه أوضح محمد طه مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي -أن المديرية تلقت ١٠٧٦ شكوى، منها ١٩٢ شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة ٣٠١ شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ ٩٩ شكوى، وإحالة ٢٨ شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى ٤٦٩ شكوى تحت البحث والدراسة .

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية ٢٣٠ ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ ١٧٠ أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج ١٢١٣ شهادة قياس مستوى المهارة، و ١٣٠٢ رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٣١٨ منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير ٣٠٦ محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث ١٤٢ شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٩٥ منشآت، وإعادة التفتيش على ٣٤٥ منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨٣ محضر سلامة وصحة مهنية و ٢٣ غلق إداري، كما تم بحث ٩ شكاوي، وعقد ١٤ ندوة توعية.