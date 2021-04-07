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ننشر أحدث 10 صور للنهر الأخضر في العاصمة الإدارية

03:48 م الأربعاء 07 أبريل 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذه وزارة الإسكان.

ويضم المشروع مطاعم وكافتريات ومناطق ترفيهية كبيرة على مساحة 1000 فدان، كما أن المشروع له 36 بوابة بطول 12 كيلو، وتتراووح التكلفته النهائية لمشروع النهر الأخضر بين 6 إلى 7 مليار جنيه تقريبا.

وتم الانتهاء من أول 100 فدان، حيث 70% من الأعمال في النهر الأخضر تحت الأرض وغير ظاهرة بشكل واضح.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من النهر الأخضر ومساحتها 118 فدان، خلال 30 يونيو 2021، وتطل الأحياء الـ 6 بالعاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على النهر الأخضر، كما تم استخدام نوع جديد من اللاندسكيب الصحراوي لتقليل استهلاك المياه.

النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة هاني يونس مجلس الوزراء

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