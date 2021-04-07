غدًا.. نقابة المحامين تعقد حفل تأبين الراحل سيد عبدالغني
كتب- مينا غالي:
تعقد نقابة المحامين المصرية، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، بالتعاون مع ـ آل عبدالغني ـ عائلة الفقيد سيد عبدالغني، أمين صندوق نقابة المحامين، حفل تأبين للفقيد، وذلك غدًا الخميس بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي؛ في تمام الساعة السادسة مساءً.
وجدير بالذكر أن الراحل سيد عبدالغني، أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، قد وافته المنية في يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.
وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.
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