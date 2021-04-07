وزير العدل: بدء التشغيل التجريبي للوثائق المؤمنة في 3 محافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه عندما صدر توجيه رئاسي بتطوير المنظومة القضائية، تم العمل في هذا الإطار على عدة محاور؛ هي: التطوير التكنولوجي للآليات القضائية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة، وتأمين رقمنة الوثائق.

وأضاف مروان، في كلمته خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، اليوم الأربعاء، أن استخدام الوثائق المؤمنة يحقق عدة أهداف؛ منها تيسير وحوكمة الحصول على الخدمة، وحماية الوثائق من التزوير، وإنشاء قاعدة بيانات توفر الإحصاءات للمجالات التي تخدم البيئة التشريعية والاقتصادية وحفظ المعلومات دون سقف زمني.

وأوضح وزير العدل أن المرحلة المنفذة خلال فترة التشغيل التجريبي لمجمع الإصدارات المؤمنة هي إصدار المحررات المؤمنة؛ حيث توجد 10 علامات تأمينية في كل محرر، بعضها مرئي والآخر غير مرئي، وهو ما يمنع إصدار صورة طبق الأصل.

وأشار مروان إلى أنه تم البدء في استخدام المحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق في 3 محافظات؛ هي القاهرة والجيزة والإسكندرية.