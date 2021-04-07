حتى هذا التوقيت.. الجيزة: استمرار وقف تراخيص البناء بالمدن

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف لجان ضبط مخالفات البناء بنطاق الأحياء والمراكز.

وأشار راشد، خلال اجتماع الأربعاء، إلى استمرار إيقاف إصدار التراخيص بنطاق المدن والسماح بإصدارها بالقرى في حالة الالتزام بالاشتراطات وأن تكون داخل الحيز العمراني للقرية واستخراج الترخيص من الوحدة المحلية التابع لها لحين تطبيق المنظومة الجديدة للبناء.

حضر الاجتماع نواب المحافظ إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم، ومحمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات