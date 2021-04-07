لاتنخدعوا.. الأرصاد تكشف بالدرجات طقس أول أيام شهر رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا الأسبوع يشهد موجة حارة على جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع شئ طبيعي نتيجة المنخفضات الجوية التي نتعرض لها.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا خلال الأيام المقبلة، وأن بدايات شهر رمضان ستكون الأجواء معتدلة ودرجة الحرارة بين 23 و24 درجة، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما على الجنوب تسجل 26 و27، حيث تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل لـ 10 درجات.

وأوضح ان البلاد تتعرض خلال هذه الأيام إلى منخفض جوي من الجزيرة العربية يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، لكن خلال الساعات المقبلة سيكون هناك اندفاع تيار هوائي بارد ليشمل أوروبا ويصل إلى مناطق من شمال أفريقيا في نهاية الأسبوع، حيث ستعاود الحرارة انخفاضها مرة أخرى في نهاية الأسبوع.

وناشدت الهيئة العامة المواطنين بعدم الانخداع في التغير السريع لدرجة الحرارة، وتخفيف الملابس.

وبحسب البحوث الفلكية، يبدأ الشهر الكريم الثلاثاء المقبل، على أن تستطلع دار الإفتاء هلاله يوم الأحد المقبل