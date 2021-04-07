أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لاتنخدعوا.. الأرصاد تكشف بالدرجات طقس أول أيام شهر رمضان

02:46 م الأربعاء 07 أبريل 2021
لاتنخدعوا.. الأرصاد تكشف بالدرجات طقس أول أيام شهر رمضان

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا الأسبوع يشهد موجة حارة على جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع شئ طبيعي نتيجة المنخفضات الجوية التي نتعرض لها.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا خلال الأيام المقبلة، وأن بدايات شهر رمضان ستكون الأجواء معتدلة ودرجة الحرارة بين 23 و24 درجة، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما على الجنوب تسجل 26 و27، حيث تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل لـ 10 درجات.

وأوضح ان البلاد تتعرض خلال هذه الأيام إلى منخفض جوي من الجزيرة العربية يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، لكن خلال الساعات المقبلة سيكون هناك اندفاع تيار هوائي بارد ليشمل أوروبا ويصل إلى مناطق من شمال أفريقيا في نهاية الأسبوع، حيث ستعاود الحرارة انخفاضها مرة أخرى في نهاية الأسبوع.

وناشدت الهيئة العامة المواطنين بعدم الانخداع في التغير السريع لدرجة الحرارة، وتخفيف الملابس.

وبحسب البحوث الفلكية، يبدأ الشهر الكريم الثلاثاء المقبل، على أن تستطلع دار الإفتاء هلاله يوم الأحد المقبل

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية شهر رمضان طقس أول أيام شهر رمضان

الخبر التالى:

أنا كمان قلقان والحضارة دي هتستمر.. 17 تصريحا للسيسي بشأن قضية سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أنا كمان قلقان والحضارة دي هتستمر.. 17 تصريحا للسيسي بشأن قضية سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا