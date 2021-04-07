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"البنك الدولي": مصر لديها نظام صحي قادر على تحمل الصدمات

02:02 م الأربعاء 07 أبريل 2021
"البنك الدولي": مصر لديها نظام صحي قادر على تحمل الصدمات

البنك الدولي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو الشلقاني، خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولي في مصر، إن البنك الدولي ليس بنك تمويل فقط، بل هو بنك معلوماتي ومعرفي، وداعم فني لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غضون إطلاق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع : "أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي في مصر أن مصر لديها نظام صحي مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة كوفيد-19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة".

واستكمل أن البنك الدولي شريك أساسي في البرامج الصحية، لافتًا إلى إن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار .

البنك الدولي الدكتور عمرو الشلقاني مصر التأمين الصحي الشامل فيروس كورونا

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