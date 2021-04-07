أنا كمان قلقان.. السيسي للمصريين: من حقكم تقلقوا على المياه
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قلق المصريين من سد النهضة الإثيوبي مشروع ومستحق.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، اليوم الأربعاء: "بتابع مواقع التواصل الاجتماعي وشايف القلق، وبصراحة القل مستحق ومشروع.. من حقكم تقلقوا وأنا كمان قلقان".
وتابع الرئيس: "طيب يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها"، مطالبا بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه متوفرة وتعظيم الاستفادة منها.
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