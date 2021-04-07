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هاني العتال يعلن قرب انطلاق بث LTC.. ويكشف: أنهينا إجراءاتها

12:50 م الأربعاء 07 أبريل 2021
هاني العتال يعلن قرب انطلاق بث LTC.. ويكشف: أنهينا إجراءاتها

هاني العتال

كتب- مينا غالي:

أكد هاني العتال، رئيس مجلس إدارة قناة LTC حرصه على تقديم خدمة إعلامية مميزة للمشاهدين بعد الانتهاء من تقنين أوضاع القناة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستثمار، وتأكيده على احترام القوانين والأكواد والمعايير المنظمه للبث. بحسب بيان صحفي صادر عنه.

يأتي ذلك بعد تشكيله لمجلس إدارة شركة لايت الفضائية المالكة لقناة LTC.

وفي هذا الإطار حرص هاني العتال، على توفير بنية أساسية على أعلى مستوى من حيث الاستوديوهات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وأيضًا توفير كافة الإمكانيات الهندسية والتكنولوجية القادرة على توصيل رسالة القناة للمشاهد بأعلى جودة.

وأكد هاني العتال، أن السياسة التحريرية للقناة تتمسك بالثوابت الوطنية الداعمة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأضاف العتال: السياسة التحريرية تتضمن أيضًا التعبير الكامل عن هموم وأحلام المواطن بشفافية ومصداقية.

وكشف العتال عن اقتراب تحديد موعد انطلاق البث لقناة L.T.C.​

هاني العتال بث LTC قناة LTC المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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