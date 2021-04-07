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مش قوة عسكرية بس.. السيسي: مفهوم "وأعدوا لهم ما استطعتم" مختلف عندي شوية

12:47 م الأربعاء 07 أبريل 2021
مش قوة عسكرية بس.. السيسي: مفهوم "وأعدوا لهم ما استطعتم" مختلف عندي شوية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفهوم الآية القرآنية: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، مختلف قليلا.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، مفهومها عندي مختلف شوية، مش القوة العسكرية بس، لكنها قوة تنموية وفكرية وثقافية ومعنوية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الوثائق المؤمنة افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة القوة العسكرية

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