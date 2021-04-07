مش قوة عسكرية بس.. السيسي: مفهوم "وأعدوا لهم ما استطعتم" مختلف عندي شوية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفهوم الآية القرآنية: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، مختلف قليلا.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، مفهومها عندي مختلف شوية، مش القوة العسكرية بس، لكنها قوة تنموية وفكرية وثقافية ومعنوية.