مش قوة عسكرية بس.. السيسي: مفهوم "وأعدوا لهم ما استطعتم" مختلف عندي شوية
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفهوم الآية القرآنية: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، مختلف قليلا.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، مفهومها عندي مختلف شوية، مش القوة العسكرية بس، لكنها قوة تنموية وفكرية وثقافية ومعنوية.
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