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15 محطة رفع.. السيسي يكشف تفاصيل محطة مياه الحمام

12:42 م الأربعاء 07 أبريل 2021
15 محطة رفع.. السيسي يكشف تفاصيل محطة مياه الحمام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى إلى الحفاظ على المياه والاستفادة منها من خلال مشروعات هدفها الاستفادة الحقيقية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: نعيد استخدام المياه الموجودة أكتر من مرة واتنين، علشان ده بنقول المحطات اللي بتتعمل تاخد صرف زراعي وصحي كان بيتم إلقائه، ولكن هيتم معالجتها وهتستخدم في الزراعة.

وتابع الرئيس السيسي: بقول إن المياه دي كانت بتلقى، ولكن قولنا هنخلي كل فرصة موجودة عندنا في تعظيم الاستفادة من المياه مهما كان تكلفتها.. في محطة الحمام هنعمل 15 محطة رفع مياه علشان ناخد المياه من منسوب منخفض لمرتفع لمحطة الحمام.

وواصل الرئيس: المياه كانت من أسوان لغاية الدلتا بتمشي بالانحدار الطبيعي للأرض فإحنا مبندفعش حاجة، طيب لو حبيت أعمل المحطة دي في نهاية الاستخدام هودي المياه فين، أرميها في البحر ولا أعملها تحلية واستفيد منها في أماكن تانية.

وأكد السيسي: علشان نجيب المياه من تحت لفوق في محطة الحمام حوالي 104 كم، بنعمل 15 محطة رفع علشان نطلع المياه دي، ونعالجها بمعالجة ثلاثية متطورة نزرع بيهم في منطقة محور الضبعة أو وداي النطرون، طيب التكلفة كام.. هل هي بسيطة.. لأ.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر محطة مياه الحمام مجمع الوثائق المؤمنة

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