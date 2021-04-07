سد النهضة.. السيسي: "مصر موجودة من أيام ما كانت المياه بتنزل وتمشي من غير منع"
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نظمت الاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية لحكام لمصر من 4000 سنة كانوا قادة وطنيين، ورسموا وكتبوا في التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لوطنهم.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: لما عملنا النقطة دي كنا عايزين نقول خلوا بالكم الدولة دي من زمان قوي، من أيام ما كانت المياه بتنزل محدش بيمنعها ولا حد كان بيوديها.
وتابع الرئيس السيسي: الدولة دي من أيام ما كانت المياه بتنزل كده وبتمشي كده، وقامت الحضارة دي والحضارة دي هتستمر.
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