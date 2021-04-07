أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سد النهضة.. السيسي: مغيرناش موقفنا ولا نقبل المساس بمياه مصر

12:32 م الأربعاء 07 أبريل 2021
سد النهضة.. السيسي: مغيرناش موقفنا ولا نقبل المساس بمياه مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر لم تغير موقفها من بناء سد النهضة الإثيوبي منذ سنوات طويلة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: "كلامي متغيرش من زمان، ومقولتش كلام وغيرته، ولما روحت البرلمان الإثيوبي قولتلهم مصر لا تمانع التنمية لكم ولكن لا نقبل المساس بمياه مصر".

وأضاف الرئيس السيسي: "مغيرناش كلامنا، ولا نمانع التنمية للشعب الإثيوبي ولكن يجب أيضا ألا تكون هذه التنمية على حساب مصر، ولا يمكن القبول بضرر لأمن مصر المائي".

الرئيس عبدالفتاح السيسي سد النهضة السيسي مياه مصر نهر النيل

الخبر التالى:

سد النهضة.. السيسي: "مصر موجودة من أيام ما كانت المياه بتنزل وتمشي من غير منع"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة.. السيسي: الخيارات مفتوحة.. واللي عمله ربنا مش هيغيره بشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا