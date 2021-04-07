سد النهضة.. السيسي: مغيرناش موقفنا ولا نقبل المساس بمياه مصر
كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر لم تغير موقفها من بناء سد النهضة الإثيوبي منذ سنوات طويلة.
وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، اليوم الأربعاء: "كلامي متغيرش من زمان، ومقولتش كلام وغيرته، ولما روحت البرلمان الإثيوبي قولتلهم مصر لا تمانع التنمية لكم ولكن لا نقبل المساس بمياه مصر".
وأضاف الرئيس السيسي: "مغيرناش كلامنا، ولا نمانع التنمية للشعب الإثيوبي ولكن يجب أيضا ألا تكون هذه التنمية على حساب مصر، ولا يمكن القبول بضرر لأمن مصر المائي".
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