"الزراعة" و"العربي للتمور" يعلنان التوصيات الختامية للمهرجان الأول للتمور

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العربي للتمور، التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الثاني والمهرجان الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن المشاركين في المؤتمر -الذي استضافته حديقة الأورمان النباتية بالجيزة- أوصوا بأهمية التوسع في إقامة مشروع قومي لاستنساخ فسائل النخيل بالطرق الحديثة، تحت إشراف المعمل المركزي للنخيل، فضلا عن دعم إنشاء وتوثيق يوم عربي للتمور في كل محافظة تشتهر بزراعة النخيل.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا ضرورة نشر تطبيق الرقمنة الزراعية في مزارع النخيل، والممارسات الزراعية الجيدة في كل سلاسل القيمة، فضلا عن إيجاد حلول سريعة لأصناف التمور الرطبة التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج الكلي للتمور المصرية، مع التوسع في الصناعات الغذائية القائمة على التمور والاستفادة من الأصناف الجافة ونصف الجافة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن المشاركين أكدوا أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في جميع العمليات بسلاسل القيمة ما قبل وخلال وما بعد الحصاد ومحطات التعبئة والتصنيع، وكذلك ضرورة إيجاد أسواق عالمية للتوسع في عمليات التصدير، فضلا عن تفعيل مجلس التمور المصري الذي يمثل صمام الأمان لإحكام السيطرة على جودة التمور المصدرة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الفار أمين عام الاتحاد العربي للتمور أن المشاركين أشاروا إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض الدائمة والموسمية في أماكن الحصاد، فضلا عن التدريب والتثقيف المستمر للعمالة الفنية الخاصة بقطاع النخيل وإقامة مدرسة ثانوي زراعي تخصص نخيل في مجالات: الزراعة والصناعة والتسويق، بحيث يحصل الدارس على دبلوم يؤهله للعمل في هذا القطاع.

وأشار الفار إلى أن المشاركين أكدوا أيضا دعمهم لمشروع الـ10 ملايين وجبة لمدارس الجمهورية لما لها من أثر طيب على الصحة العامة، وكذلك تشجيع وزارة الأوقاف في الاستثمار المباشر في نخيل التمر، بما لها من عائد اقتصادي مرتفع، مع دعم إنشاء بورصة مصر للتمور بالقرب من أماكن الحصاد، وكذلك التنسيق المستمر مع المراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية للتوسع في دراسات وبحوث التطوير في قطاع النخيل بمصر، مع تشجيع وتوعية رجال الأعمال وتوجيه المستثمرين للاستثمار في قطاع النخيل والصناعات الثانوية.

وكانت حديقة الأورمان النباتية قد استضافت، مهرجان القاهرة الدولي للتمور، خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 50 عارضا، من الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات والآلات والمعدات الزراعية.​