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شوقي عن تطوير التعليم: "ورا الكواليس قضايا مزمنة جدا"

11:42 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
شوقي عن تطوير التعليم: "ورا الكواليس قضايا مزمنة جدا"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية تشهد تنمية شاملة في جميع المحاور.

وأضاف شوقي، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء: الرئيس وضع بناء الإنسان المصري أولوية في إطار خطة الدولة.

وتابع: منظومة التعليم قبل الجامعي ضخمة جدا، جواها 23 مليون من ولادنا، وحوالي 1.6 مليون مدرس غير الإداريين، ونحو 55 ألف مدرسة.

وواصل: "حجم المعلومات المطلوبة للتعامل مع هذا الصرح ضخم جدا، وبناء على توجيهات الرئيس من 2014 في رحلة بتحاول بشدة تطور التعليم المصري علشان نربي لأجيال المستقبل الوظائف الجديدة اللي لسه مش موجودة حتى النهاردة.

وأكمل: وراء الكواليس في قضايا مزمنة جدا، ويوجد بنية تكنولوجية كبيرة، والدولة استثمرت الكثير في مجال البنية التكنولوجية، ما يحتاج إلى تأمين وتحريك كمية هائلة من البيانات".

طارق شوقي تطوير التعليم وزير التربية والتعليم مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية

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