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بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

10:10 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

يقدم مصراوي بثًا مباشرًا من وقائع وفعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أفق جديدة" حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
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