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أول يوم رمضان ٢٠٢١.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن ارتداء الكمامة والتراويح

09:54 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
أول يوم رمضان ٢٠٢١.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن ارتداء الكمامة والتراويح

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه سيتم حظر إقامة موائد الرحمن بجميع أحياء العاصمة، وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة كسرادقات العزاء مع حظر إقامة الاحتفالات في دور المناسبات ، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع التشديد على متابعة الالتزام بارتداء الكمامات خاصة في أماكن التجمعات والمتابعة المستمرة لوسائل النقل العام والجماعي مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه سيتم السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف الساعة مع عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 أبريل المقبل مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وشدد محافظ القاهرة، علي رؤساء الاحياء بالتنسيق مع الأجهزة الامنية للقيام بحملات دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.​

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