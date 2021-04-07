أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لدعم التحول الرقمي.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم مجمع الوثائق المؤمنة

09:50 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
لدعم التحول الرقمي.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم مجمع الوثائق المؤمنة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

ويُهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

الرئيس السيسي مجمع الوثائق المؤمنة التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة تلتقي 50 من أبرز رواد الأعمال المصريين في الخارج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا