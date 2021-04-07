رياح جنوبية غربية.. الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا ومعدل درجات الحرارة العظمى.

وقال شاهين، لمصراوي، إن غدًا الأربعاء، يشهد ذروة الارتفاع في موجة التقلبات الجوية الحارة التي تشهدها البلاد، والتي يصل فيها درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية.

وأضاف شاهين أن الأسباب الحقيقة وراء هذه الموجة، يرجع إلى وجود رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ونصح المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية، والاهتمام بنوعية الملابس نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.

وتابع شاهين: "أيام بنخفف وأيام بنتقل فيها فلازم متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت تخفيف وتتقيل الملابس، مع الحرص والحذر تمامًا أثناء تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات البرد".​