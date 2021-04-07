أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رياح جنوبية غربية.. الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة

08:00 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
رياح جنوبية غربية.. الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا ومعدل درجات الحرارة العظمى.

وقال شاهين، لمصراوي، إن غدًا الأربعاء، يشهد ذروة الارتفاع في موجة التقلبات الجوية الحارة التي تشهدها البلاد، والتي يصل فيها درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية.

وأضاف شاهين أن الأسباب الحقيقة وراء هذه الموجة، يرجع إلى وجود رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ونصح المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية، والاهتمام بنوعية الملابس نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.

وتابع شاهين: "أيام بنخفف وأيام بنتقل فيها فلازم متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت تخفيف وتتقيل الملابس، مع الحرص والحذر تمامًا أثناء تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات البرد".​

درجات الحرارة موجة حارة هيئة اللأرصاد الجوية

الخبر التالى:

بعد حظر 17 مهنة.. تعرف على مصير العمالة المصرية بالسعودية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا