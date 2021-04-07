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الأرصاد تكشف متى يجب ارتداء الملابس الصيفية

03:15 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
الأرصاد تكشف متى يجب ارتداء الملابس الصيفية

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تخفيف الملابس وارتداء "الصيفية" خلال فصل الربيع.

ودعا شاهين، في تصريح لمصراوي، المواطنين بضرورة التعامل بحرص في الملابس وعدم تخفيفها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية، لدعم التعرض لنزلات البرد نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.

وشدد مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة النشرات الجوية، والحرص في الملابس حتى موعد شم النسيم المرتقب، حيث ستكون الأجواء بعدها معتدلة ومستقرة.

وتابع شاهين: "سنعلن عن ارتداء الملابس الصيفية وتخفيف الملابس بشكل واضح بعد شم النسيم المرتقب".

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