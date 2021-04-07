أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة للمساجد اليوم

05:30 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة للمساجد اليوم

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن البداية ستكون العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر.

وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية .

حملة نظافة المساجد وزارة الأوقاف حملات نظافة رمضان

الخبر التالى:

الأرصاد تكشف متى يجب ارتداء الملابس الصيفية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا