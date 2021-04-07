استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة للمساجد اليوم
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.
وأكدت الوزارة أن البداية ستكون العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر.
وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية .
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