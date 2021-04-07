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مصر للطيران تسيير 51 رحلة جوية داخلية ودولية.. غدًا

03:45 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
مصر للطيران تسيير 51 رحلة جوية داخلية ودولية.. غدًا

أرشيفية

أ ش أ

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 51 رحلة جوية داخلية ودولية؛ لنقل 4 آلاف و284 راكبًا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن رحلاتها الدولية بمعدل 34 رحلة دولية إلى (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي).

وأشارت إلى أنه سيتم تسيير 13 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) إضافة إلى 4 رحلات شحن جوي.

شركة مصر للطيران رحلات جوية رحلات داخلية الأجراءات الأحترازية

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