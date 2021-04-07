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تحقيق في وفاة طفلين.. تحذير رسمي من تناول "النودلز"

12:39 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
تحقيق في وفاة طفلين.. تحذير رسمي من تناول "النودلز"

النودلز

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور بسمة سليمان، رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة هيئة سلامة الغذاء، إنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة وفاة طفلين بعد تناول "الشعرية سريعة التحضير" والمعروفة بـ"النودلز" لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الواقعة فور الوصول لنتيجة.

وأضافت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مسؤولية الأغذية يقع على المصنع والمستهلك، لافتة إلى أن "النودلز" تحتوى على مواد مضافة، وهي مواد غير غذائية تضاف للمواد الغذاية مثل مواد المكسبات للطعم واللون أو زيادة مدة الصلاحية ويتم وضعها بنسب معينة.

وأوضحت أن التناول الزائد يسبب مشاكل كبيرة، حيث أن تناول أكثر من وجبة منها تسبب مشاكل صحية، مؤكدة أن تناولها بدون طهي أكثر خطورة والطهي يقتل الكثير من الميكروبات.

وأشارت رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء إلى أن الإفراط في تناول "الشعرية سريعة التحضير" يسبب المشاكل الصحية الخطيرة بسبب المادة المُضافة".

النودلز وفاة طفلين هيئة سلامة الغذاء بسمة سليمان

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