رئيس هيئة "الاعتماد والرقابة" يزور المنشآت الصحية بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الخدمات الصحية التي يتم العمل على تقديمها في إطار التطبيق الكلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات ستعمل وفقا للمعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية، وسيتم تقديمها لجميع المنتفعين دون أي تمييز.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم لمحافظة الاسماعيلية في اطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى بعد محافظتي بورسعيد والأقصر.

وأشاد رئيس الهيئة بمستوى وعي أهالي الإسماعيلية الذين تجاوزت نسبة تسجيلهم بالمنظومة 85% من إجمالي سكان المحافظة مما يعكس الثقة في المشروع وكذلك استفادة القائمين على تطبيقه بالتجربة الاسترشادية ببورسعيد واستيعاب الهيئات المنوط بها تنفيذ المنظومة الجديدة للعديد من التحديات الخاصة بالتطبيق موضحا أنه من المخطط الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى بنهاية العام الحالي.

وخلال الزيارة التي بدأت اليوم الثلاثاء 6 أبريل، اجتمع وفد الهيئة باللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمقر المحافظة لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة داخل نطاق المحافظة والدور الداعم للهيئة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية .

وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال ٥٤ مركز ووحدة صحية و ١٢ مستشفى، موزعين على ٧ إدارات صحية تغطي كافة أرجاء المحافظة.

شارك في اللقاء د. اسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعدد من أعضاء مجلس الادارة من بينهم د. نوران الغندور ود. سيد العقدة ود. أحمد صفوت ود. حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.

وفي ذات السياق بدأت اليوم أولي الزيارات التقييمية للحصول على تسجيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية حيث قام فريق من مراجعي الهيئة بزيارة مركزي طب أسرة الشهداء وحي السلام تمهيدا لتسجيلهم.

من ناحية أخرى بدأت فعاليات اليوم الأول من برنامج التهيئة والتعريف بمتطلبات تسجيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية المقام بقاعة اسماعيل سلام بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والذي تنظمه الهيئة على مدار ٣ أيام لعدد من المتخصصين في الجودة ومسئولي السلامة والصحة المهنية بمختلف المستويات الإدارية بوزارة الصحة والوحدات الطبية وذلك في إطار نشر الفهم الصحيح للمعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الطبية بالمحافظة على تطبيقها.

وفي نهاية الزيارة، قام رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بتفقد المقر الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة والجاري تجهيزه للعمل خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت في فبراير حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من معايير المستشفيات ٢٠٢١ ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية ٢٠٢١ الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.