السياحة: تطعيم العاملين بلقاح كورونا يضاعف الحركة السياحية

كتب – يوسف عفيفي:

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية، بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا والتي بدأت اليوم الثلاثاء في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدا ثقته في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.



وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن تطعيم العاملين بالسياحة، له مردود اقتصادي كبير على الدخل القومي لمصر، موضحا أن تلقى العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التي تعلن عنها المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف الوصيف في بيان اليوم، أن سرعة الانتهاء من تلقي كل العاملين والمتعاملين مع السائح ستزيد نسبة تدفق الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة.



وأكد أن هناك تعاون وثيق بين كل من وزارتي الصحة والسياحة والآثار وبين الاتحاد والغرف السياحية وكذلك المستثمرين والمشروعات السياحية لإتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي وإزالة أية معوقات أمامها، مضيفا أنه قد تم خلال الأيام الماضية تجهيز أماكن استقبال العاملين بالقطاع السياحي وتطعيمهم في كل من محافظتي البحر الأحمر بالغردقة وجنوب سيناء في شرم الشيخ، وتم التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة الصحة لتجهيز هذه الأماكن على أعلى مستوى مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية بها وأصبحت جاهزة لاستقبال العاملين من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن الاتحاد خاطب الغرف السياحية لسرعة الوصول إلى العاملين بالمشروعات السياحية للتسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة.



وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن القرار يأتي استمرارا للعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والعمل بجدية على استعادة عافيته في اقرب وقت بعد الضربات التي تعرض لها بفعل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم أجمع، موضحا أن وزير السياحة والآثار فى استجابة لرغبة القطاع قد طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار يناير الماضي بإعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي وشرح أسباب ومزايا هذا الطلب الذي حظي بموافقة فورية من رئيس الوزراء والوزراء أعضاء اللجنة وبدأ التنسيق الفوري وقتها مع وزارة الصحة والسكان.

وشدد الوصيف، على أن هذا الإهتمام والدعم لصناعة السياحة الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أصدر توجيهات عديدة بدعم ومساندة القطاع وتم ترجمتها بمبادرات وقرارات غير مسبوقة من كافة الأجهزة الحكومية وجميع المسئولين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار.

وأضاف الوصيف، أن وزارة الصحة ومنذ اندلاع أزمة كورونا أبدت تعاونا كبيراً مع القطاع السياحي أولا لحماية العاملين بالقطاع من الإصابة بالفيروس، وثانياً لتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية بالمنتجعات المصرية والتي أشادت بها كافة المنظمات السياحية العالمية.