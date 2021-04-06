وزير التعليم يعلق على قرار الشيوخ برفض "الثانوية التراكمية"

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قرار لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برفض إجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الإلكتروني أو التراكمي.

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الوزارة لم تناقش مع مجلس الشيوخ بعد قانون الثانوية العامة الجديد، مضيفا: "لم أحضر جلسة عامة ولا أعلم عنه شيئًا".

وأضاف أن مجلس النواب لم يبحث هذا المقترح حتى الآن.

ولفت شوقي إلى أن إجراء الامتحانات إلكترونيا بالأسئلة الجديدة من سلطة الوزير المختص، وليس من ضمن التعديلات في القانون.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أى تحدٍ، وكل الاحترام للسلطة التشريعية ومجلسي النواب والشيوخ.

وأشار إلي أن امتحانات الثانوية العامه ستكون امتحانات إلكترونية بالنظام الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم نشر جداول الامتحانات بعد أيام قليلة، مؤكدًا أن الامتحانات لن تكون ورقية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، في لجان مؤمنة بالمدارس وبنظام الأوبن بوك.​