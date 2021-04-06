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رئيس الشيوخ ينعي رئيس برلمانية حماة الوطن

09:29 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
رئيس الشيوخ ينعي رئيس برلمانية حماة الوطن

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
ارسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء لأسرة اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماه الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس، يشاطرهم فيها الأحزان، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري، النائب الراحل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفي اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئه البرلمانية بمجلس الشيوخ أمين أمانة محافظة القاهرة اليوم بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني ونعي الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي الفقيد داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

حزب حماة الوطن عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ فاروق مجاهد

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