أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعد وفاة أول نائب بـ"الشيوخ".. تعرف على إجراءات تصعيد بديله

09:26 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بعد وفاة أول نائب بـ"الشيوخ".. تعرف على إجراءات تصعيد بديله

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

توفى اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.

ونعى حزب حماة الوطن، اللواء فاروق مجاهد، وذيل الحزب نعيه بالدعاء أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وتعد هذه أول وفاة في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يتم تصعيد بديل له في المجلس، ويرصد مصراوي إجراءات تصعيد بديل له.

حدد قانون مجلس الشيوخ، بديل النائب في حالة الوفاة وكان مرشحا ضمن القائمة، حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ومن المقرر أن يتم تصعيد البديل له في القائمة وهو هشام سويلم، حيث ورد مرشحا احتياطيا في القائمة الوطنية من أجل مصر، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وأرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس يشاطرهم فيها الأحزان.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و ان يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري واسرة النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.​

مجلس الشيوخ فاروق مجاهد حزب حماة الوطن

الخبر التالى:

رئيس الشيوخ ينعي رئيس برلمانية حماة الوطن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. ريال مدريد 2-1 ليفربول.. صلاح يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا