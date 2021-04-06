بعد وفاة أول نائب بـ"الشيوخ".. تعرف على إجراءات تصعيد بديله

كتب- نشأت علي:

توفى اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.

ونعى حزب حماة الوطن، اللواء فاروق مجاهد، وذيل الحزب نعيه بالدعاء أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وتعد هذه أول وفاة في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يتم تصعيد بديل له في المجلس، ويرصد مصراوي إجراءات تصعيد بديل له.

حدد قانون مجلس الشيوخ، بديل النائب في حالة الوفاة وكان مرشحا ضمن القائمة، حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ومن المقرر أن يتم تصعيد البديل له في القائمة وهو هشام سويلم، حيث ورد مرشحا احتياطيا في القائمة الوطنية من أجل مصر، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وأرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس يشاطرهم فيها الأحزان.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و ان يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري واسرة النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.​