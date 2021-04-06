غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد 24 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه عن مناطق (المجاورة 4 الحي ۱۳ - المجاورتين ۲،۱ الحي ۱۱ - مشروع السليمانية - مشروع سما زايد - مشروع زايد ۲۰۰۰ - مشروع بيت الوطن)، اعتبارا من الساعة الـ٩ صباح غد الأربعاء، وحتى الساعة الـ٩ صباح الخميس.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن قطع الخدمة، نظرا لقيام جهاز المدينة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الرئيسي قطر ١٤٠٠ مم بخط صلب بدلا من GRP.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.

وأهاب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب لسد الاحتياجات للمناطق المتضررة من قطع المياه خلال فترة العمل.