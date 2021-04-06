10 نصائح مهمة.. الصحة العالمية: شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين



كتب - أحمد جمعة:

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن شهر رمضان هو الوقت المناسب للإقلاع عن تعاطي كافة منتجات التبغ، وسط التحذيرات المستمرة من أن التدخين يرفع خطورة الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقالت المنظمة إنه "إذا أوقفت التدخين لمدة 15 ساعة في اليوم، ستتمكن من إيقافه لمدة 24 ساعة وأكثر، وستستعيد صحة قلبك ورئتك".

ويمثل تعاطي التبغ أحد أهم عوامل الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن خطباء المنابر يغتنمون فرصة شهر رمضان الكريم لحثّ الناس على الإقلاع عن التدخين كما يفعل القساوسة المسيحيون في أوقات أخرى من العام.

وبحسب بيانات الصحة العالمية، فإن إدمان تعاطي التبغ يحصد حياة حوالي ثمانية ملايين شخص سنويا، لذا تحث حكومات العالم على اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة مشكلة التدخين والتكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الهائلة التي يتسبب فيها.

وأوضحت المنظمة أنّ نسبة المدخنين بين سكان مصر تتعدى 25% بقليل، والمعروف أنّ مصر هي أكبر مصدر لصناعة السجائر في الشرق الأوسط، ومع أنّها لا تنتج إلاّ 7ر0% من الكمية الإجمالية العالمية، فإنّ استهلاك السجائر فيها يبلغ أعلى مستوياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ تعاطي النرجيلة أصبح من دواعي القلق في البلد.

وهناك عدد من الخطوات للإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان، من بينها: التفكير في مساوئ التدخين الصحية والمادية، واغتنام فرصة الصيام خلال شهر رمضان من أجل التوقف عن التدخين.

كما تشمل النصائح: استشارة الطبيب أو المراكز المختصة التي تساعد على الإقلاع عن التدخين، من أجل الاستعانة بأدوية الإقلاع عن التدخين والتقليل من أعراض ترك التدخين، وأن ترك التدخين هو قرار مدعم بتخطيط سليم، لهذا ينصح الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين في رمضان بشرب الكثير من الماء عند الإفطار.

ولتجنب الأرق أو التوتر عند موعد النوم يجب على الشخص الذي ينوي الإقلاع عن التدخين أن يمارس أنشطة يرغب فيها كالقراءة أو مشاهدة التلفاز، الرياضة، إضافة إلى أن المدخن يحتاج إلى فترة تهيئة من 3 أيام إلى أسبوع، يقلّل خلالها عدد السجائر اليومية تدريجياً إلى أقصى حدّ ممكن، وعلى سبيل المثال، يمكن تأخير السيجارة الأولى في اليوم إلى ما بعد الفطور بعدة ساعات.

ويفضّل البدء بفترة الاستعداد للتوقف عن التدخين قبل بداية رمضان لتصبح الأيام الأولى من الصيام أسهل على المدخن للتقليل من التدخين، كما يجب وضع خطة لاستبدال عادة التدخين في هذه الأوقات بعادات أخرى تشغلك عنها، مثلا المشي لمدة ربع ساعة أو الانشغال بالألعاب الإلكترونية على الهاتف، أو تناول قطعة فاكهة، كما يجب إزالة كل ما يذكر بالتدخين من المنزل والسيارة ومكان العمل، كما يجب التخلص من روائح الدخان من بيتك وسيارتك.

ومن الأهمية بمكان تجنب الأماكن التي يكثر فيها المدخنون، كما يجب اخبار العائلة والأصدقاء عن قرار بدء الإقلاع عن التدخين، واطلب منهم أن لا يدخنوا أمامك، مع بدء برنامج رياضي، لأن الرياضة قد تقلل من رغبتك في التدخين، كما أنها تفيد في تجنب زيادة الوزن التي تعدّ من أبرز أعراض ترك التدخين، وتساعد كذلك في تعديل المزاج و التقليل من حدّة الاكتئاب.

السجائر الإليكترونية

وعادت منظمة الصحة العالمية للتأكيد على أن "الادعاءات المتعلقة بسلامة السجائر الإلكترونية وفعاليتها في الإقلاع عن التدخين لا أساس لها من الصحة في الأدلة العلمية".

وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن "السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وهو عنصر ضار ويسبب الإدمان، ويؤثر على نمو الدماغ لدى الشباب. وترتبط السجائر الإلكترونية أيضاً بالإصابات والأمراض، مثل الانفجارات والحرائق، والأمراض المعدية للحلق والفم، والسعال، والغثيان، والقيء".

وتقول المنظمة إن السجائر الإلكترونية تعدّ خطرة خصوصا عندما يستخدمها الأطفال والمراهقون، فالنيكوتين يسبب الإدمان بدرجة عالية في حين يظل نمو الدماغ مستمرا لدى الشباب حتى منتصف العشرينات من العمر.

وعلى هذا النسق تشدد المنظمة على أن الادعاءات التي تفيد بأن هذه المنتجات تحدّ من التعرض للمواد الكيميائية الضارة مقارنة بالسجائر التقليدية قد تكون إدعاءات مُضللة.

وأكدت الصحة العالمية أن الحد من التعرض للمواد الكيميائية الضارة في منتجات التبغ المسخّن لا يجعل منها منتجات غير ضارة، ولا يفضي إلى انخفاض المخاطر على صحة الإنسان، مضيفة أنه في الواقع، فإن نسب بعض المواد السميّة التي يحتوي عليها الضباب الذي يتولّد من منتجات التبغ المسخّن أعلى من تلك الموجودة في دخان السجائر التقليدية، كما أن ضبوب منتجات التبغ المسخّن يحتوي على مواد سميّة أخرى غير موجودة في دخان السجائر التقليدية.