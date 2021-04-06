بين السماء والأرض.. تشادية تضع مولودها على طائرة مصرية

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كتب - محمد عبيد:

شهدت طائرة مصر للطيران القادمة من ندجامينا رحلة رقم MS 886، طراز البوينج B737-800، حالة ولادة لراكبة تشادية الجنسية، أصيبت بآلام المخاض أثناء مرور الرحلة على السودان.

وأنجبت الراكبة على متن الطائرة التي تم تحويل مسارها والهبوط اضطراريا بمطار أسوان الدولي، لإسعاف الراكبة والاطمئنان على مولودها الجديد.

فوجئ قائد الرحلة الطيار محمد مختار، أثناء خط سيره من ندجامينا إلى القاهرة مرورًا بالأجواء السودانية، بتعرض راكبة تشادية الجنسية لآلام المخاض المفاجئ أثناء الرحلة.

وعلى الفور أعطى تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة، بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال، وتم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافي.

وقامت المضيفات الجويات إيفيلين كمال، ورغدة نصر، وإيمان أحمد لمساعدة الراكبة، وتصادف وجود الدكتورة ليلى محمد أبوبكر طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب قصر العيني، حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة.

وأقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان الدولي لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي.