وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس الشيوخ



نعى حزب حماة الوطن، اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.

وذيل الحزب نعيه بالدعاء أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.