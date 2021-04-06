وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس الشيوخ
08:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
نعى حزب حماة الوطن، اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.
وذيل الحزب نعيه بالدعاء أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
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