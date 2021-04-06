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وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس الشيوخ

08:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس الشيوخ

اللواء فاروق مجاهد


نعى حزب حماة الوطن، اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.

وذيل الحزب نعيه بالدعاء أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ فاروق مجاهد

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