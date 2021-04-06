أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة لمشروع السيارات البديلة للتوك توك

07:37 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة لمشروع السيارات البديلة للتوك توك

نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة

القاهرة - أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار نيڤين جامع وزير التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة تختص بوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي.

بحسب القرار، يترأس اللجنة وزير التجارة والصناعة وتشمل عضويتها كلًا من المهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة، واللواء أركان حرب مهندس محمد السيد فاضل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء مهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والنقل والإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري.

تقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضم المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وتتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المُستهدَف وذلك في موعد أقصاه سهران.

احلال التوك توك سيارات فان وزارة الصناعة نيفين جامع

الخبر التالى:

السيسي يدعو الشركات الزراعية لزيادة استثماراتها في مشروع "مستقبل مصر"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: بعض الأطراف تستغل الأنهار بشكل غير مدروس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا