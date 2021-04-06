فرج عامر يكشف لأعضاء البرلمان عن أغلى محطة وقود في مصر



كتب - نشأت علي:

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه أول نادي في مصر يطبق قانون الاستثمار الرياضي، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الملف قائلا: "قمنا بتأجير اغلى بنزينة في مصر".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، لنادي سموحة في إطار الجولة التي تقوم بها لزيارة عدد من مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.

وقال فرج عامر، إن شركة نادي سموحة، استطاعت الحصول على أرض سكنية بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم إنشاء مدينة سكنية فيها على احدث مستوى، لافتا إلى انه تم الانتهاء من بيه 50% من المدينة خلال ساعتين فقط من فتح باب التقديم، ووصلت نسبة البيع حاليا 70٪.

وأضاف: قمنا بتأجير أغلي بنزينة " محطة وقود " في مصر بقيمة 6 مليون و500 ألف لافتا إلى أن البنزينة الأغلي كانت بمنطقة الزمالك بالجيزة ووصل سعرها إلى 3 مليون و500 ألف ".

وأشار فرج عامر، إلى أن النادي كان ملزم بدفع مبلغ 51 مليون جنيه شهريا الحكومة سعر أرض العلمين والضرائب وغيرها، ولكنها انخفضت إلى 31 مليون جنيه، عقب جائحة كورونا مشيرا إلى ان شركة النادي ستقوم بإنشاء اول فندق ذكي بمدينة العلمين".

من جانبها أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، وهو ما انعكس على ظهور النادي بصورة مشرفة، على مستوى الإنشاءات وخدمة الأعضاء.

وتفقدت اللجنة عدد من المنشآت الرياضية، بالنادي تضمنت ملعب البولينج ومجمع حمامات السباحة، وملاعب كرة القدم.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ‫ وغادة على وهادية حسني وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الإسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، رزقي راغب، سامح السائح، طارق السيد.