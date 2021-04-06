موجة كورونا الثالثة.. توجيهات بإيقاف إجازات الأطقم الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إنه جرى التشديد على وقف جميع الإجازات للأطقم الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن تلك التوجيهات تم إرسالها مركزياً من وزارة الصحة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة وجهت بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة، في إطار خطة التوسع في المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة؛ لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما أعلنت الوزارة استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.