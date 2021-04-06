رغم تداعيات "كورونا" السلبية.. وزير المالية: تحقيق فائض أولي 25.3 مليار جنيه



كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، حققت فائضًا أوليًّا قدره 25.3 مليار جنيه، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.



جاء ذلك خلال عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021.



ولفت معيط إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وكذا تلبية كل احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.



وأوضح وزير المالية أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعًا بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.



ونوه معيط بأن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى إطالة عمر الدين؛ حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.6- 3.8 عام في نهاية يونيو 2021.



وأشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، بينما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.