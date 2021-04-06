القوى العاملة: تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض السعودية، في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت مليون و 515 ألفا و504 ريالا سعوديا، ما يوازي 6 ملايين و334 ألف و 806 جنيهات تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير المكتب العمالي، بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

من جانبه، أكد الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 1215 منها 1093 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الفترة المشار إليها تم اعتماد 8212 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات الموظفين بمصر، فضلا عن اعتماد 353 إفادة بالراتب كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين بالمملكة، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس أب وصفحة المكتب على فيسبوك وبلغت 664 استشارة، بالإضافة إلى القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية بالمملكة حيث وصل 41 اجتماعا.