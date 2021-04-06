أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

القوى العاملة: تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

04:32 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
القوى العاملة: تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض السعودية، في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت مليون و 515 ألفا و504 ريالا سعوديا، ما يوازي 6 ملايين و334 ألف و 806 جنيهات تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير المكتب العمالي، بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

من جانبه، أكد الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 1215 منها 1093 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الفترة المشار إليها تم اعتماد 8212 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات الموظفين بمصر، فضلا عن اعتماد 353 إفادة بالراتب كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين بالمملكة، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس أب وصفحة المكتب على فيسبوك وبلغت 664 استشارة، بالإضافة إلى القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية بالمملكة حيث وصل 41 اجتماعا.

القوى العاملة محمد سعفان مستحقات المصريين السعودية العمالة المصرية

الخبر التالى:

رغم تداعيات "كورونا" السلبية.. وزير المالية: تحقيق فائض أولي 25.3 مليار جنيه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة: كيف قادت إثيوبيا مفاوضات الفرصة الأخيرة لطريق مسدود؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا