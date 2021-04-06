"بعد وضع مولودتها بأسبوع".. وفاة طبيبة شابة بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة آية عبدالمحسن، الطبيب المقيم بمستشفى بنها التعليمي (خريجة ٢٠١٧).
وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطبيبة أصيبت بفيروس كورونا وهي حامل وتوفيت عقب وضع مولودتها بأسبوع في مستشفى عزل الباجور.
وأوضحت أنه بذلك ارتفع عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بكورونا إلى 433 شهيدا.
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها، سائلة الله أن يرحمها وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.
الخبر التالى:بسبب عمال التشجير.. طلب استدعاء لرئيس الحكومة ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان