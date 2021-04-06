"الوزراء" يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة الأمريكية للحوكمة الاقتصادية

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

يهدف التعديل الأول، إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكي، وذلك من أجل الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.