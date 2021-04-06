"غرفة المطاعم" تطالب المنِشآت السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بسرعة تطعيم عمالها ضد كورونا

كتب – يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضائها بضرورة سرعة تسجيل العاملين بها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، للبدء في حملة التطعيم للعاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا، والتي ستبدأ في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال عادل المصري رئيس الغرفة، إن الغرفة تلقت إخطارا من وزارة الصحة والسكان، تدعو فيها إلى أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لكافة العاملين بها بالموقع المخصص لتسجيل المواطنين للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وهو https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان التي تستهدف تطعيم العاملين في القطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر في مايو المقبل بنسبة 100%.

وأضاف المصري، أن وزارة الصحة، طلبت من المنشآت قيام العاملين بها بالتسجيل في الموقع ،وتجميع بياناتهم بعد تسجيلهم في كشوف بصيغة إكسل EXCEL FORMAT تتضمن أسم الموظف واسم المنشأة والرقم القومي وكود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وكذلك اختيار المكان المفضل لتلقي اللقاح وإرساله إلى البريد الإلكتروني لوزارة الصحة وهو covacreg@mohp.gov.eg .

وشدد المصري، على أهمية إرسال كافة المنشآت نسخة من هذا الكشف إلى البريد الإلكتروني لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وهوinfo@cte-egypt.org من أجل المتابعة.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع الفيروس، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وذكر مجاهد، بأن الوزيرة أعلنت زيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ 40 مركزاً ثم تمت زيادتها إلى 139 مركزًا في مارس الماضي.

وأضاف أن الوزيرة، أكدت مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا.

وأكد مجاهد، أن وزيرة الصحة، أشارت إلى التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.