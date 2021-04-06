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"الرعاية الصحية" تطلق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية بالإسماعيلية غدًا

01:02 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
"الرعاية الصحية" تطلق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية بالإسماعيلية غدًا

مجمع الاسماعيلية الطبي

كتب - أحمد جمعة:
تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا، المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، بمقر المجمع الطبي بالإسماعيلية، بالتزامن مع "يوم الصحة العالمي" الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية في السابع من أبريل من كل عام.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة يعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث المسئولين عن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من هيئات( الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل- الاعتماد والرقابة الصحية) فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني والجمهور العام.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تقديم رؤية عامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وعرض لآليات منظمة الصحة العالمية كهدف للوصول إلى العدل في تقديم الرعاية الصحية كهدف من أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2021، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل التحديات الراهنة فضلًا عن عرض نجاحات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، بيوم الصحة العالمي لهذا العام ، تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة"، حيث يدعو الاحتفال هذا العام إلى دعم حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، وهو ما لمسته المنظمة أن الشعوب بحاجة إليه وسط تحديات جائحة كورونا.

المجمع الطبي بالإسماعيلية الرعاية الصحية وزارة الصحة التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي
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