"الوطنية للتدريب" تستقبل وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني



كتب- محمد نصار:



استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الاثنين، وزير الشباب والرياضة لدولة جنوب السودان؛ ألبِينُو بُول، للتعرف على الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها في تأهيل الكوادر الشبابية وبحث سبل التعاون بينهما.



ورحبت رشا راغب بالوزير والوفد المرافق له، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وعن تمثيل أربعة من جنوب السودان في اثنين من البرامج التي تقدمها الأكاديمية.



وصحبت راغب، الوزير الجنوب سوداني والوفد المرافق له في جولة سريعة لتفقد مشروع تطوير مباني الأكاديمية التي يتم تجهيزها؛ لتتوافق مع المعايير العالمية للمباني الخلاقة والمبدعة لتشجيع التعليم والابتكار داخل القاعات الدراسية.

وعرضت رشا مقدمة تعريفية عن نشأة الأكاديمية الوطنية المشروع القومي المصري لبناء الإنسان وعن مجمل الأنشطة التي قدمتها خلال العامين الماضيين، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وأغنية "إفريقيا التي نريدها" التي أعدها وقدمها شباب البرنامج تحت إشراف الأكاديمية الوطنية، تلا ذلك لقاء مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي".



من جانبه أوضح الدكتور ألبينو، أنه من المتابعين للأكاديمية الوطنية على صفحاتها الرسمية كاليوتيوب وعلى وسائل الإعلام المصرية، وأنه شاهد تخريج الرئيس عبدالفتاح السيسي للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.



وأضاف: "فكرة الأكاديمية ممتازة جدًا وتحتاج إلى أن تُصَدَّر"، وتحدث عن أن التأهيل للقيادة لشباب مصر مهم جدًا؛ لأن مصر دولة لها تاريخ عريق، والشباب المصري واعي جدًا".



كما أكد ألبينو، على أن مصر منذ عهد السادات وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصصت نسبة محددة من المنح الدراسية لشباب جنوب السودان، مما أثمر عن الكثير من القيادات في جنوب السودان على رأسهم نائب رئيس الجمهورية الحالي الذي تخرج من جامعة الزقازيق وأيضًا وزير خارجية جنوب السودان الأسبق وكذلك الكثير من الأطباء والمهندسين.



وأوضح أنه يسعى لعقد اتفاقية مع جامعة الإسكندرية لإيفاد مدربين وأساتذة في المجال الرياضي، وقال: "الرياضة هي لغة مشتركة بين كل القبائل؛ لذلك هي أقرب مشروع لوحدة شعب جنوب السودان وغسل القبلية من أفكار الشباب".



وصرح بأن قرار الحكومة المصرية ببناء مركز لتدريب وتأهيل الشباب في جوبا في جنوب السودان هو من أكثر الأشياء الرائعة التي لاقاها من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري؛ ليكون بداية الانطلاقة في جنوب السودان.



وأضاف: "نحن جنوب السودان ومصر نشرب من النيل نفسه، فالتكامل بين الدولتين مهم جدًا؛ حتى نضمن أن تستفيد جميع الأجيال القادمة".



في الختام دعا الوزير، الدكتورة رشا راغب لحضور حفلة للقاء جميع المجموعات التي حضرت من جنوب السودان ممثلةً عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد قوبل ذلك بالترحاب.