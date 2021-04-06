ننشر مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 أبريل بمحافظات الجمهورية



كتب - محمود مصطفى:

يقدم "مصراوي" لقرائه مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء السادس من أبريل الجاري طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:11 ص

وقت الشروق 5:39 ص

موعد آذان الظهر 11:58 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:17 م

موعد آذان العشاء 7:35

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

وقت الشروق 5:44 ص

موعد آذان الظهر 12:03

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:22 م

موعد آذان العشاء 7:42 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت الشروق 5:34 م

موعد آذان الظهر 11:54 م

موعد آذان العصر 3:27 م

موعد آذان المغرب 6:13 م

موعد آذان العشاء 7:32 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت صلاة الشروق 5:28 ص

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الشروق 5:35 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد آذان العصر 3:21

موعد آذان المغرب 6:09 م

موعد آذان العشاء 7:22