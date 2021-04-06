أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ننشر مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 أبريل بمحافظات الجمهورية

12:10 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
ننشر مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 أبريل بمحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة


كتب - محمود مصطفى:

يقدم "مصراوي" لقرائه مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء السادس من أبريل الجاري طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص
وقت الشروق 5:39 ص
موعد آذان الظهر 11:58 ص
موعد آذان العصر 30: 3
موعد آذان المغرب 6:17 م
موعد آذان العشاء 7:35

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
وقت الشروق 5:44 ص
موعد آذان الظهر 12:03
موعد آذان العصر 3:36
موعد آذان المغرب 6:22 م
موعد آذان العشاء 7:42 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06
وقت الشروق 5:34 م
موعد آذان الظهر 11:54 م
موعد آذان العصر 3:27 م
موعد آذان المغرب 6:13 م
موعد آذان العشاء 7:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02 ص
وقت صلاة الشروق 5:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الشروق 5:35 ص
وقت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد آذان العصر 3:21
موعد آذان المغرب 6:09 م
موعد آذان العشاء 7:22

مواقيت الصلاة أوقات الصلاة

الخبر التالى:

قرار جديد من السياحة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازارات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل يجوز لورثة المتوفى الإقامة بالشقق المؤجرة؟ أحكام دستورية حسمت الأمر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا