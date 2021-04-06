الإفتاء تفتح باب التقدم لبرنامج"إعداد المفتين عن بُعد" لخريجي الكليات الشرعية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد التابع للدار (الدفعة العاشرة - المجموعة الأولى - للعام الدراسي 2021/ 2022 م.)، لخريجي الكليات الشرعية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن فترة التقدم للالتحاق بالدراسة تنتهي في الـ 31 من مايو المقبل.

وأكدت دار الإفتاء أنه لمراجعة الشروط والمتطلبات يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://ifta-learning.net/joinus

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن ملء الاستمارة والتقدم بها يتم إلكترونيا فقط، عبر الضغط على الرابط التالي:

https://iftaa-student-affairs.com/Applicants/Create

وتنظم دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل الـ 11 من أبريل الجاري، حفلا رسميا وشعبيا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يحضر الحفل، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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