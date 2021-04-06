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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم

10:04 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارا


كتب- مصراوي:
أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد تأخيرات القطارات مواعيد القطارات
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